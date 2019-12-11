Путин и Эрдоган обсудили Сирию

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Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что разговор состоялся по телефону.

«Они обсудили в первую очередь Сирию, а также двусторонние отношения и региональные проблемы», — сообщили в администрации турецкого лидера.

Подробности переговоров не приводятся.

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