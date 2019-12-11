Путин и Эрдоган обсудили Сирию
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости».
Отмечается, что разговор состоялся по телефону.
«Они обсудили в первую очередь Сирию, а также двусторонние отношения и региональные проблемы», — сообщили в администрации турецкого лидера.
Подробности переговоров не приводятся.
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