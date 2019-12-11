Зеленский призвал продлить санкционное давление ЕС на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Отмечается, что в ходе разговора Зеленский выразил надежду на сохранение единства Европейского совета в продолжении санкционного давления на Россию до выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Европейский совет за поддержку в трехсторонних переговорах по газу.

Также Зеленский поздравил Шарля Мишеля с выступлением в должность и пригласил его посетить Украину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

— Всем будет лучше: постпред РФ призвал ЕС перезагрузить отношения

— В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм