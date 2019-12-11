Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

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Президент Российской Федерации Владимир Путин Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, Европарламент «чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны». Он подчеркнул, что резолюция ставит Советский Союз и нацистских агрессоров «на одну доску», что является «беспардонной ложью».

Также глава России отметил, что любые попытки поспорить с такой позицией встречаются обвинениями в развязывании информационной войны против Европы.

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