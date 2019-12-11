Сурков призвал не доверять словам Авакова о переговорах в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал сообщение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что он якобы «психанул» на переговорах «нормандской четверки». Об этом пишет пишет «Коммерсантъ».

Он сказал, что понедельничные переговоры не были особенно трудными и эмоциональными.

По его словам, они скорее были затяжными.

При этом помощник президента призвал обратить внимание на другие заявления Аваков. Он напомнил, что министр сам рассказал, что его «близко не подпустили» к переговорам, и в результате он пробрался в помещение, чтобы допить оставшееся после встречи вино.

В связи с этим, Сурков считает неправильным верить словам человека, который не присутствовал на переговорах. Тем более, что он был пьян.

Саммит состоялся 9 декабря 2019 года. В нем приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

До этого Песков отверг слова Авакова о «сдавших нервах» у участников из РФ на саммите.