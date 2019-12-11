Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что срок этих санкций истекает 31 января 2020 года. Они привязаны к реализации Минских соглашений

Представители ЕС на саммите 12-13 декабря намерены продлить антироссийские ограничения еще на полгода.

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