СМИ: Конституция выдержала проверку временем, а Путин выдержал проверку Конституцией

Конституция России, принятию которой исполнится 12 декабря уже 26 лет, выдержала проверку временем, а Путин выдержал проверку Конституцией, пишет Fort Russ News.

Несмотря на постоянные предложения разных политических сил о необходимости ее изменения, Путин не стал менять основной закон страны в угоду сиюминутной конъюнктуре и собственным политическим амбициям, констатирует издание.

«Приняв демократическую Конституцию 1993 года, Россия лишь обозначила свое намерение двинуться в направлении правовой организации социума. Но многие страны идут по этому пути столетиями, и надо заметить, не всегда успешно идут. Да, и у российских граждан достаточно оснований говорить о том, что не все положения основного закона их страны работают на практике. Но думаю, и некоторые французы с улиц Парижа и других европейских столиц могут сказать тоже самое о своей Конституции», — замечает автор публикации.

По его мнению, сам Путин, одновременно отрицая необходимость пересмотра экономических итогов передела советского наследия, создает крупные государственные корпорации, которые де-факто уже стали крупнейшими налогоплательщиками. «И тем самым Путин защищает принцип социальной справедливости», — уверен автор.