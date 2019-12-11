В Чехии появится памятник власовцам

Муниципальный совет района Прага-Ржепорые одобрил установку памятника власовцам. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, монумент разместят на административной территории района.

При этом главный инициатор его установки, староста Праги-Ржепорые Павел Новотный уточнил, что памятник будет посвящен власовцам, которые погибли в ходе «пражского восстания, а не генералу Власову».

Ранее президент Чехии Милош Земан выразил сомнение в целесообразности данной инициативы.

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