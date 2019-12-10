Россия и США не хотят ставить отношения на паузу

Отношения России и Соединенных Штатов не должны становиться на паузу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео, передает РИА «Новости»ТАСС.

Российский министр рассказал, что стороны единогласно решили, что нельзя приостанавливать отношения или же откладывать общение по актуальным проблемам.

Лавров подчеркнул, что российская сторона готова к тому, чтобы без перерывов контактировать с американской стороной по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

«Готовы с той степенью интенсивности, которая будет удобна сегодня для наших американских партнеров, — заключил Лавров.

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