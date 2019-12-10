Помпео заявил о пересекающихся взглядах США и России по КНДР

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в некоторых вопросах по северокорейской стороне взгляды России и США совпадают, передает Reuters.

По его словам, американская сторона довольна тем, как Россия имплементирует санкции против КНДР, однако можно добиться лучшего.

Также госсекретарь США сказал главе МИД России Сергею Лаврову, что страна проделала хорошую работу, но призвал не останавливаться на достигнутом.

Заключая, Помпео пожелал, чтобы российско-американские отношения улучшались.

10 декабря Лавров прибыл в Вашингтон по приглашению Помпео.

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