Песков отверг слова Авакова о «сдавших нервах» у участников из РФ на саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицает слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников из России на нормандском саммите «сдали нервы», сообщает РИА «Новости».

До этого Аваков в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что на встрече сторон «сдали нервы» у главы Украины Владимира Зеленского и помощника главы России Владислава Суркова. Как утверждал украинский министр, Сурков во время разговора о Донбассе «психанул» и бросил бумаги на стол с криками: «Мы так не договаривались».

Однако Песков отметил, что такого на самом деле не было.

Саммит состоялся 9 декабря 2019 года. На нем впервые лично встретились Путин и Зеленский.

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