Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семье бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олег Осипов.

Осипов напомнил, что у Медведева и Лужкова были не самые простые отношения, тем не менее, премьер выразил соболезнования родным и близким умершего.

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.

Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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