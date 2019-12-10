Лукашенко и Медведев обсудили интеграцию по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили по телефону дальнейшие шаги по интеграции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что в ходе разговора были затронуты итоги встречи главы Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 7 декабря, а также дальнейшая работа по интеграции стран.

Кроме того, Медведев и Лукашенко уделили внимание развитию торгово-экономических отношений.

В пресс-службе подчеркнули, что белорусский лидер и российский премьер договорились о продолжении контактов.

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