Поклонская назвала Лужкова настоящим русским патриотом и гражданином

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ранее скончался в Мюнхене, настоящим русским патриотом и гражданином. Об парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Поклонской, экс-мэр всегда поддерживал Крым, и помогал жителям республики как словом, так и делом.

Она также отметила, что Лужков не боялся идти наперекор толпе, а также говорил о возвращении Севастополя, когда многие «записные патриоты» считали это невозможным.

По ее мнению, такими людьми гордится Россия.

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.

Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Севастополе рассказали о роли Лужкова в отношениях города с Москвой

— Хинштейн назвал смерть Лужкова уходом целой эпохи

— Умер Юрий Лужков