Россия и Белоруссия не создают единые парламент и валюту

Создание единого парламента и единой валюты не обсуждается в рамках согласования дорожных карт по интеграции, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эти вопросы на данном этапе интеграции не являются актуальными.

Ранее стало известно, что на многочасовых переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили дальнейшие пути интеграции стран и согласовали большую часть дорожных карт.

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