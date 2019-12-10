Зеленский заявил о разной биомеханике с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

Украинский лидер отметил детальность разбора российским коллегой каждого вопроса. Однако назвал такой подход сложным.

«Я просто другой человек, быстрый: я думал — раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика», — произнес Зеленский.

Первые двусторонние переговоры глав государств состоялись после саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже. Уточняется, что они длились около часа, хотя изначально на них отводилось 20 минут.

До этого Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным.