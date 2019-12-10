В Крыму оценили новую резолюцию ООН по милитаризации полуострова

Принятая Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) резолюция по проблеме милитаризации Крыма является абсурдной, заявил председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Альберт Кангиев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Крыма, Россия должна защищать свои законные границы, в следствие чего мысль о разоружении полуострова является абсурдной.

Кангиев также отметил, что на данный момент наблюдается постепенное изменение отношения международного сообщества к присоединению Крыма Россией.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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