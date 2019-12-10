Зеленский назвал обмен пленными причиной поездки в Париж

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль... Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен пленными целью своего визита на саммит «нормандской четверки» в Париже.

По его словам, достигнута договоренность об обмене до конца года, число было обозначено — 24 декабря.

«Последний день текущего года является крайней датой, чтобы они воссоединились со своими семьями», — заявил Зеленский.

Он признался, что достигнутое в ходе переговоров не является для него достаточным, поэтому выразил надежду, что в течение 4 месяцев удастся решить остальные вопросы.

Саммит лидеров стран «нормандской четверки» завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря.