Зеленский назвал обмен пленными причиной поездки в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен пленными целью своего визита на саммит «нормандской четверки» в Париже.

По его словам, достигнута договоренность об обмене до конца года, число было обозначено — 24 декабря.

«Последний день текущего года является крайней датой, чтобы они воссоединились со своими семьями», — заявил Зеленский.

Он признался, что достигнутое в ходе переговоров не является для него достаточным, поэтому выразил надежду, что в течение 4 месяцев удастся решить остальные вопросы.

Саммит лидеров стран «нормандской четверки» завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря.