Зеленский рассчитывает обсудить контроль границы на следующем «нормандском саммите»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует вернуться к вопросу контроля над госгранице на следующей встрече» нормандской четверки» через четыре месяца.

«Сегодня я настаивал на необходимости восстановлению Украиной полного контроля за государственной границей. Уверен, мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече», — заявил Зеленский.

В Париже 9 декабря прошла встреча лидеров стран «нормандской четверки» — Украины, России, Франции и Германии.