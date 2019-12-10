Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате, проходящих в Париже, передает «Интерфакс».
По его словам, атмосфера на саммите рабочая, переговоры проходят хорошо.
«Президент Зеленский — молодец, очень жестко и правильно держит позицию», — добавил он.
В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.
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