Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате, проходящих в Париже, передает «Интерфакс».

По его словам, атмосфера на саммите рабочая, переговоры проходят хорошо.

«Президент Зеленский — молодец, очень жестко и правильно держит позицию», — добавил он.

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

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