Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате

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Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель... Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель...
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель...
Reuters

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате, проходящих в Париже, передает «Интерфакс».

По его словам, атмосфера на саммите рабочая, переговоры проходят хорошо.

«Президент Зеленский — молодец, очень жестко и правильно держит позицию», — добавил он.

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

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