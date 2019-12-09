Нормандский саммит был прерван ради личной встречи Путина и Зеленского

Переговоры лидеров «нормандской четверки» продолжатся после встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера.

В пресс-службе офиса заявили, что переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и лидеров России и Украины были прерваны ради двусторонней встречи Путина и Зеленского.

Также там подчеркнули, что после общения двух сторон переговоры возобновятся в четырехстороннем формате.

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