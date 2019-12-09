Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины о «милитаризации Крыма»

Генеральная Ассамблея ООН приняла 9 декабря предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, передает ТАСС.

Уточняется, что в поддержку резолюции проголосовали 63 страны, что на три меньше, чем ранее. 19 государств выступили против, 66 воздержались.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что главная цель данной резолюции — «заставить Россию вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию».