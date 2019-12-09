Путин и Зеленский начали переговоры в Париже

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский начали переговоры тет-а-тет после саммита «нормандской четверки» в Париже.

Перед началом саммита Путин уже говорил лично с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры проводились без прессы.

После личного общения российского и украинского лидера представители всех четырех стран выйдут к журналистам.

Изначально программой саммита было предусмотрено, что Путин и Зеленский проведут встречу после совместной пресс-конференции.

В Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

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