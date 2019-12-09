В Киеве ждут, что встреча «нормандской четверки» продлится еще несколько часов

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» продлится еще несколько часов, передает РИА «Новости».

Тимошенко также сообщил, что лидеры в настоящее время активно обсуждают проект итогового коммюнике.

В Париже 9 декабря встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

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