В Киеве ждут, что встреча «нормандской четверки» продлится еще несколько часов
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Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» продлится еще несколько часов, передает РИА «Новости».
Тимошенко также сообщил, что лидеры в настоящее время активно обсуждают проект итогового коммюнике.
В Париже 9 декабря встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
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