Закончилась встреча лидеров «нормандской четверки»

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Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир... Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир...
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир...
Михаил Метцель/ТАСС

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

Саммит в нормандском формате проходил в Елисейском дворце.

Встреча длилась более двух часов.

Ожидается, что после общей встречи Путин и Зеленский проведут переговоры тет-а-тет. Затем четырех стран лидеры стран выйдут к прессе.

«Газета.Ru» следит за саммитом в режиме онлайн.

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