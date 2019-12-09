Закончилась встреча лидеров «нормандской четверки»
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В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.
Саммит в нормандском формате проходил в Елисейском дворце.
Встреча длилась более двух часов.
Ожидается, что после общей встречи Путин и Зеленский проведут переговоры тет-а-тет. Затем четырех стран лидеры стран выйдут к прессе.
«Газета.Ru» следит за саммитом в режиме онлайн.
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