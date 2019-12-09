Путин и Зеленский договорились пообщаться после встречи «нормандской четверки»
Пресс-секретарь руководителя российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится до пресс-конференции лидеров «нормандского формата». Об этом сообщает «Интерфакс».
Изначально программой саммита было предусмотрено, что лидеры двух стран проведут встречу после совместной пресс-конференции.
Ранее Путин провел двусторонние переговоры с лидерами Германии и Франции.
Отмечается, что предстоящая беседа Путина и Зеленского — их первый личный контакт, так как до этого они общались только по телефону.
В Париже 9 декабря встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
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