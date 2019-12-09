Путин и Зеленский пожали друг другу руки

В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Лидеры обменялись рукопожатием перед началом саммита в нормандском формате в Париже.

Это первый личный контакт двух президентов. До этого лидеры несколько раз общались по телефону.

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