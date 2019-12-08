Трамп рассказал о возможной причине потери Ким Чен Ыном всего

Президент США Дональд Трамп рассказал, что может привести к тому, что лидер КНДР Ким Чен Ын потеряет все. Об этом он написал в своем Twitter.

Он назвал северокорейского главу «весьма умным» человеком, однако добавил, что он может потерять все. Причиной этого, по мнению Трампа, могут стать его «враждебные действия».

Глава Белого дома напомнил о подписанном в Сингапуре денуклеаризационном соглашении. Он добавил, что КНДР должна выполнить эти условия. Трамп подчеркнул, что северокорейская страна обладает большим экономическим потенциалом.

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