Трамп обвинил демократов в изменении правил импичмента

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей демократической партии в изменении правил импичмента. Об этом он написал в своем Twitter.

В публикации американский лидер назвал демократов «бездельниками», которые «не соблюдающие правовые процедуры». Однако он не уточнил, о каких правилах идет речь.

Кроме того он назвал предстоящие слушания по импичменту «фальшивыми», а также подчеркнул, что правила поменялись за 48 часов до них.

«Когда не можешь выиграть в игре, меняй правила!» — написал Трамп.

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