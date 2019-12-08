Джонсон назвал свой самый дерзкий поступок

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его самым дерзким поступком была езда на велосипеде по тротуару. Об этом сообщает Daily Mail.

Джонсон напомнил, что ездил на велосипеде каждый день, однако иногда он мог не соблюсти закон о запрете езды на тротуаре.

При этом он добавил, что осуждает людей, катающихся по тротуару на велосипеде.

«Я считаю, что это неправильно, и мне неприятно из-за этого, но иногда я мог заскочить на тротуар, прежде чем слезть с седла», — сказал премьер-министр.

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