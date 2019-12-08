Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства

Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В телеграмме сказано, что историческое решение о заключении этого соглашения было продиктовано стремлением «укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости».

Также российский лидер высоко оценил прогресс интеграции, который был достигнут двумя странами за это время, а также совместные усилия в сферах безопасности и внешней политики, развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также воплощение научно-технических программ и гуманитарных проектов, которые были реализованы за счет союзного бюджета.

Кроме того, президент России отметил, что для россиян и белорусов предоставляются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройства, а также получения медицинской и социальной помощи.

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