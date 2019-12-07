Белый дом снова байкотирует слушания по импичменту

Представители Белого дома снова заявили о том, что не намерены участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу в юридическом комитете палаты представителей. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что следующие слушания назначены на понедельник, 9 декабря.

Адвоката Белого дома Пэта Чиполлона назвал повторное приглашение конгресса США «совершенно необоснованным», а также отметил, что в резиденции президента не видят смысла участвовать в судебных слушаниях.

«Спикер уже объявила о заранее определенном результате, и они (представители демократической партии. — примечание «Газеты.Ru») не дадут нам возможности вызвать каких-либо свидетелей», — добавил он в письме.

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