Путин прерговорит с Лукашенко о дорожных картах союзной интеграции
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Президент России Владимир Путин проведет с белорусским лидером Александром Лукашенко переговоры о дорожные карты союзной интеграции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что встреча лидеров пройдет в Сочи в субботу, 7 декабря.
Кроме того, во время переговоров президента Белоруссии и России обсудят совместные инвестиционные проекты и газовые поставки.
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