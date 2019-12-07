Путин прерговорит с Лукашенко о дорожных картах союзной интеграции

Президент России Владимир Путин проведет с белорусским лидером Александром Лукашенко переговоры о дорожные карты союзной интеграции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что встреча лидеров пройдет в Сочи в субботу, 7 декабря.

Кроме того, во время переговоров президента Белоруссии и России обсудят совместные инвестиционные проекты и газовые поставки.

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