Донбасс может получить дополнительные полномочия

Помощник президента Украины Андрей Ермак прокомментировал возможность расширения полномочий неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, если встреча в нормандском формате пройдет успешно, окружение Зеленского будет готово провести в стране конституционную реформу. Однако все перемены будут сосредоточены вокруг вопроса децентрализации.

Он сказал, что некоторые части Донецкой и Луганской области могут обрести дополнительные полномочия, однако речи об их федерализации или автономном существовании не идет.

Помощник президента также заявил, что после саммита Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса.

До этого в ДНР очертили госграницу по всей Донецкой области.