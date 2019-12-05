AP: в Ливии готовят для передачи список граждан России, сотрудничающих с армией Хафтара

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии готовит для передаче Москве список граждан России, которые поддерживали Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифа Хафтара. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу Верховного государственного совета при ПНС Халеда аль-Мешри.

«ПНС имеет в своем распоряжении документы, свидетельствующие о том, что в Ливии находятся от 600 до 800 российских бойцов, и в настоящее время готовит общий список для передачи российским властям», — сообщает агентство.

Отмечается, что после того, как будут собраны все доказательства, документ будет передан Москве.

Автор статьи утверждает, что Ливия и США обвиняют Россию в том, что она якобы направила в районы основных боевых действий в Ливии бойцов «ЧВК Вагнера» для оказания содействия частям и подразделениям ЛНА.

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