СМИ: убитого в Берлине грузина искали ингушские правоохранители по делу о терроризме

Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии с 2008 года разыскивал убитого в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим атакам на территории республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам другого источника, грузин больше был известен в Чечне, так как он был членом бандформирования, которое совершало теракты республике.

Отмечается, что Хангошвили связывал действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также он тесно контактировал с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.

Как сообщает источник, по указанию Шамиля Басаева гражданин Грузии стал главарем бандгруппу, которая была создана для организации и проведения диверсионно-террористических акций на территории Ингушетии в 2003-2004 годах».

В мае и августе 2003 года Хангошвили принимал участие ряде нападений на колонны военнослужащих на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки Сунженского района Ингушетии, тогда погибли 15 военнослужащих.

Кроме того, 22 апреля 2004 года он самолично застрелил прапорщика Управления ФСБ по Ингушетии Гадаборшева.

Впоследствии ингушская республиканская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 205, 105, 317 и ч.3 ст.222 УК России.

В настоящее время по уголовному делу грузин проходит в качестве главаря бандформирований, созданных по указанию Басаева.

Известно, что о деятельности Хангошвили были проинформированы правоохранительные органы Грузии, Украины, США и ФРГ.

Хангошвили родился 15 августа 1979 года в селе Дуиси Ахметского района Грузинской ССР, являлся гражданином Грузии.

Зелимхана Хангошвили застрелил неизвестный на велосипеде в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

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