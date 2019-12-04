NYT: Джулиани прилетел в Киев

Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани посетил Киев. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что до этого во вторник, 3 декабря, Джулиани посетил Будапешт, где встретился с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Уточняется, что на Украине адвокат главы Белого дома проведет встречи с другими украинскими экс-прокурорами, которые занимались расследованием дела о коррупции в нефтегазовой компании Burisma со стороны экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Среди них — Виктор Шокин и Константин Кулик.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— WSJ узнал о попытке завербовать директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

— Джулиани заявил о наличии у него компромата на Байденов

— Джулиани обвинил Байдена в подкупе Порошенко