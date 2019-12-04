СМИ: МИД Германии вызвал посла России и передал ему ноту
МИД ФРГ вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и вручил ему ноту в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает газета Spiegel со ссылкой на источники.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными подозрения о якобы причастности российского правительства к убийству грузина.
В августе 2019 года неизвестный велосипедист застрелил мужчину в районе Берлина Моабит, он умер на месте. Немецкие СМИ сообщали, что убитый был уроженцем Чечни.
Позже прокуратура Берлина заявила, что жертвой оказался гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, по подозрению в его убийстве задержали россиянина.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков ответил на данные немецких СМИ о причастности РФ к убийству в Берлине
— ФРГ не исключает введения санкций против России из-за убийства в Берлине
— Сотрудники посольства РФ в ФРГ пообщались с подозреваемым в убийстве в Берлине