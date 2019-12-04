СМИ: МИД Германии вызвал посла России и передал ему ноту

МИД ФРГ вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и вручил ему ноту в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает газета Spiegel со ссылкой на источники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными подозрения о якобы причастности российского правительства к убийству грузина.

В августе 2019 года неизвестный велосипедист застрелил мужчину в районе Берлина Моабит, он умер на месте. Немецкие СМИ сообщали, что убитый был уроженцем Чечни.

Позже прокуратура Берлина заявила, что жертвой оказался гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, по подозрению в его убийстве задержали россиянина.

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