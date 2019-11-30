Представительство Зеленского потребовало объяснений от Apple из-за Крыма
Представительство украинского президента Владимира Зеленского направило запрос в компанию Apple Incs с требованием объяснить якобы неправильное обозначение Крыма на картах. Об этом представительство написало в Facebook.
Украинская сторона подчеркнула, что представительство Зеленского не могло не отреагировать на события, связанные с якобы неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с российскими на полуострове.
До этого стало известно, что Apple признала всю территорию Крыма российской.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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