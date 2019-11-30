Представительство Зеленского потребовало объяснений от Apple из-за Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в... Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в...
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в...
Gleb Garanich/Reuters

Представительство украинского президента Владимира Зеленского направило запрос в компанию Apple Incs с требованием объяснить якобы неправильное обозначение Крыма на картах. Об этом представительство написало в Facebook.

Украинская сторона подчеркнула, что представительство Зеленского не могло не отреагировать на события, связанные с якобы неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с российскими на полуострове.

До этого стало известно, что Apple признала всю территорию Крыма российской.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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