Представительство Зеленского потребовало объяснений от Apple из-за Крыма

Представительство украинского президента Владимира Зеленского направило запрос в компанию Apple Incs с требованием объяснить якобы неправильное обозначение Крыма на картах. Об этом представительство написало в Facebook.

Украинская сторона подчеркнула, что представительство Зеленского не могло не отреагировать на события, связанные с якобы неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с российскими на полуострове.

До этого стало известно, что Apple признала всю территорию Крыма российской.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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