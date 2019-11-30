Исландия позвала Путина на саммит Арктического совета

close
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Исландия планирует провести в 2020 году саммит Арктического совета, куда уже позвала российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал РИА «Новости» глава МИД страны Гудлёйгур Тор Тордарсон.

По его словам, саммит может состояться в столице Исландии Рейкъявике. На него позовут также и других президентов.

Тордарсон подчеркнул, что точные данные о том, состоится ли в 2020 году саммит, появятся в ближайшее время.

«Мы постараемся сделать ее [встречу] максимально успешной», — добавил Тордарсон.

Стоит отметить, что Исландия председательствует в Арктическом совете до середины 2021 года. После этого этот пост займет российская сторона и проведет на нем два года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Президент Исландии оценил роль санкций в отношениях с Россией

Путин объяснил Ниинистё разницу между Крымом и Арктикой