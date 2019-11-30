Исландия позвала Путина на саммит Арктического совета

Исландия планирует провести в 2020 году саммит Арктического совета, куда уже позвала российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал РИА «Новости» глава МИД страны Гудлёйгур Тор Тордарсон.

По его словам, саммит может состояться в столице Исландии Рейкъявике. На него позовут также и других президентов.

Тордарсон подчеркнул, что точные данные о том, состоится ли в 2020 году саммит, появятся в ближайшее время.

«Мы постараемся сделать ее [встречу] максимально успешной», — добавил Тордарсон.

Стоит отметить, что Исландия председательствует в Арктическом совете до середины 2021 года. После этого этот пост займет российская сторона и проведет на нем два года.

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