Туск сравнил срок своего правления в Евросовете с триллером Хичкока

Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск пошутил на церемонии передачи полномочий о его пятилетнем мандате. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, когда его предшественник Херман ван Ромпей передал председательство в Совете, он даже не подозревал, что «сценарий срока будет написан самим Альфредом Хичкоком».

Сравнение Туск объяснил тем, что Европа с первых месяцев 2015 года боролась с различными кризисами – «греческим, миграционным, украинским, ИГ (организация запрещена в России) и его террористическими атаками внутри наших границ, а затем был Brexit».

Кроме того, он пожелал успехов своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю.

В пятницу, 29 декабря, Туск передал свои полномочия руководителя Евросовета на официальной церемонии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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