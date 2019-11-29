Поклонская раскритиковала срыв Украиной выступления России в ООН

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала на своей странице в ВКонтакте срыв выступления депутата Госдумы России от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве.

Она назвала данный случай невообразимым.

По ее мнению, делегация Украины продемонстрировала полную несдержанность.

«Украинская делегация в полном составе не смогла держать себя в руках: они топали, хлопали и стучали ногами, стараясь убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма, за исключением одной, но самой важной для дипломатов — сдержанности и культуры», — говорится в ее записи.

Позже стало известно, что попытка срыва повторилась во второй день мероприятия.

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