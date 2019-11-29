МИД РФ оценил итоги визита Трампа в Афганистан

Российский МИД положительно оценивает итоги визита американского лидера Дональда Трампа в Афганистан, а также его заявление по возможным переговорам с талибами, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

В ведомстве также выразили надежду, что соглашение США с талибами будет подписано в самое ближайшее время.

«Мы позитивно оцениваем итоги визита и те заявления, которые были сделаны», — подтвердил он.

Кабулов добавил, что Москву интересует, в первую очередь, достижение прогресса национального примирения.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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