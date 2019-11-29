Джонсона заменили тающей ледяной скульптурой на теледебатах о климате

Консервативная партия Великобритании обратилась к медиарегулятору Ofcom c письменным требованием провести расследование в отношении канала Channel 4, который в ходе теледебатов о климате поставил тающую ледяную скульптуры премьер-министра страны Бориса Джонсона, который не пришел на эфир. Об этом сообщает Buzzfeed.

28 ноября Channel 4 организовал дебаты лидеров британских политических партий о глобальном изменении климата, были приглашены премьер-министр Борис Джонсон и правый политик Найджел Фараж, возглавляющий партию «Брексит».

Во время эфира Channel 4 показал ледяные скульптуры в форме планеты Земля, символизирующие чрезвычайную климатическую ситуацию.

Отмечается, что в случае победы на парламентских выборах Консервативная партия будет пересматривать условия вещания телеканала и проверит его на соответствие «высоким стандартам».

По словам пресс-секретаря партии Ли Кейн, Channel 4 нарушил государственный Вещательный кодекс «провокационным предвзятым трюком» и занимался «формированием политического мнения».

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