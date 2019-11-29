В Турции Россию назвали «стихийным бедствием» для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием» для США и Европы. Об этом пишет газета Sabah.

В материале отмечается, что давление, которая оказывает независимая политика Турции, можно отнести к цунами.

Автор материала также считает, что у Китая это — изменение климата, а у России – ураган.

В статье подчеркнули, что новые стратегические отношения между Россией, Турцией и Китаем снова сделали из Москвы центр притяжения. Российская сторона распространяет свою зону влияния на Северную Африку, добавили в издании.

Еще Россия по-новому выстраивает отношения со странами, которые считаются ближайшими союзниками США.

Как известно, к ним относится Германия, Франция, Израиль, Саудовская Аравия и Египет.