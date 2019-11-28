Путин: Россия будет стремиться к расширению круга друзей стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к расширению круга друзей стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за счет развития партнерства со всеми неравнодушными государствами и международными объединениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом глава государства напомнил, что в 2018 году Россия утвердила пакет документов, позволяющих предоставить статус наблюдателя или партнера ОДКБ.

«После того, как эти документы будут ратифицированы всеми членами организации, можно начинать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов с ОДКБ», — сказал Путин.

28 ноября Владимир Путин прибыл в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке для участия в саммите ОДКБ.

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