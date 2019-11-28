Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы

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Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по... Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин пригласил в Россию лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая состоится в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что он сказал об этом в ходе заседания ОДКБ в Бишкеке. На встрече присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что будет ждать в гости лидеров стран-членов организации 9 мая.

Также он оценил идею пригласить военные контингенты всех стран ОДКБ на Парад Победы.

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