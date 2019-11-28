Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы

Российский президент Владимир Путин пригласил в Россию лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая состоится в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что он сказал об этом в ходе заседания ОДКБ в Бишкеке. На встрече присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что будет ждать в гости лидеров стран-членов организации 9 мая.

Также он оценил идею пригласить военные контингенты всех стран ОДКБ на Парад Победы.

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