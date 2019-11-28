Экс-президента Бразилии Лулу осудили на 17 лет за коррупцию

Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания за отмывание денег бывшего президента страны Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца, передает РИА «Новости».

Лула обвиняется в пассивной коррупции и отмыванию денег в рамках дела Атибайя.

«Наказание составит 17 лет, 1 месяц и 10 дней лишения свободы», — говорится в сообщении.

До этого федеральный суд Куритибы постановил освободить из-под стражи экс-президента, который отбывал наказание в виде 8 лет и 10 месяцев лишения свободы с апреля 2018 года, изменив нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции.

По данным СМИ, решение ссуда об увеличении срока отбывания в заключении будет приравнено к приговору во второй инстанции. Это позволяет Луле оставаться на свободе до исчерпания всех юридических способов защиты от уголовного преследования.

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