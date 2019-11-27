В Кремле ответили на обвинения США России в дестабилизации ситуации в Ливии

В Кремле прокомментировали заявления Конгресса США о том, что ситуация в Ливии дестабилизируют якобы направленные туда российские военнослужащие и наемники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вы понимаете, постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку», — сказал Песков.

При этом он отметил, что многие страны вовсе «не имеют морального права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушение международного права».

Он назвал заявления со стороны США «утками», и призвал не относиться к ним серьезно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдеп США обвинил «российских наемников» в дестабилизации ситуации в Ливии

— Госдеп США обвинил Россию в попытке использовать конфликт в Ливии в своих интересах

— Ливия обвинила Россию в «подливании масла в огонь» конфликта