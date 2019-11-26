Белоруссия хочет упростить въезд для иностранцев

Белорусский министр экономики Дмитрий Крутой рассказал о планах страны упростить въезд в страну для иностранных посетителей, передает «БелТА».

В частности, белорусская сторона хочет расширить безвизовые зоны и упростить въезд в стране через аэропорты и наземные пропускные пункты.

Министр отметил, что безвизовый режим в аэропорту Минска показал серьезный эффект за короткое время.

Также Крутой напомнил, что скоро планируется подписать соглашение с российской стороной о взаимном признании виз.

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