Белоруссия хочет упростить въезд для иностранцев
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Белорусский министр экономики Дмитрий Крутой рассказал о планах страны упростить въезд в страну для иностранных посетителей, передает «БелТА».
В частности, белорусская сторона хочет расширить безвизовые зоны и упростить въезд в стране через аэропорты и наземные пропускные пункты.
Министр отметил, что безвизовый режим в аэропорту Минска показал серьезный эффект за короткое время.
Также Крутой напомнил, что скоро планируется подписать соглашение с российской стороной о взаимном признании виз.
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