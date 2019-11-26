Выбрана дата для рассмотрения оснований для импичмента Трампа

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Американский Судебный комитет планирует рассмотреть основания для проведения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа 4 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что эти слушания под названием «Конституционные основания для импичмента президенту» начнутся в 10.00 (18.00 по мск.) 4 декабря. К этому времени уже будет готов доклад по расследованию дела из комитета по разведке.

Как отмечается, на слушаниях комитет должен решить вопрос о том, стоит ли продвигать дело на голосование палаты представителей.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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